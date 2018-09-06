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“التجارة”: 75 ألف ريال مكافأة لمواطن لإبلاغه عن قضية غش تجاري

“التجارة”: 75 ألف ريال مكافأة لمواطن لإبلاغه عن قضية غش تجاري
http://almnatiq.net/?p=627904
المناطق - عطاالله العمراني
قدمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مقدارها 75  ألف ريال لمواطن  بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية  بأبها  بإدانة  إحدى وكالات سيارات  لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري و تغريمها 300 ألف ريال.
وفي التفاصيل وقفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار على بلاغ  لأحد المواطنين على احدى وكالات السيارات، ثبت من خلاله مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ببيعها سيارة جديدة تبين بعد الشراء وجود سمكرة وإعادة دهان لأجزاء منها، دون أن تقوم الشركة بإبلاغ العميل بذلك وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلك.
وتنص المادة  الـ11 من نظام مكافحة الغش التجاري على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بتسليم مكافأة الابلاغ عن قضية غش تجاري بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتم تحصيل قيمة الغرامة.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد سلمت في وقت سابق  احد المواطنين مكافأة مقدارها 75 ألف ريال في قضية مماثلة ضد إحدى وكالات السيارات في أبها وصدر حينها حكم قضائي يقضي بتغريم الشركة مبلغ 300 ألف ريال، كما قدمت الوزارة في شهر شوال الماضي مكافأة لأحد المواطنين بـ25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة غش تجاري تعرض لها بمنطقة القصيم، بعد صدور الحكم القضائي فيها من المحكمة الإدارية بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمها 100 ألف ريال.
ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود إلى ضبط المخالفات التجارية، ومنها تكريم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عدداً من المواطنين من مختلف مناطق المملكة بمبالغ مالية وهدايا عينية، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، مما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طناً من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.
كما كرمت الوزارة 100 من المبلغين تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق الـ15 من شهر مارس من كل عام بمبالغ مالية وهدايا عينية، وجاء هذا التكريم بناءً على الآلية التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بمنح أوسمة خاصة للمبلغين عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري، عبر الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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