مدني نجران: إصابة 26 مدنياً بينهم طفلان إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي

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صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 25/ 12/ 1439هـ بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأحياء السكنية بمدينة نجران، حيث اتضح وفق آخر النتائج تعرض (26) ستة وعشرين مدنيًا، بينهم طفلان، بإصابات مختلفة تم علاج (15) خمسة عشر منهم في مواقعها، ونقل (11) أحد عشر مصابًا إلى المستشفى.

وقد باشرت الجهات المختصة الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.