“العدل” توثق 16 ألف عقد تأسيس للشركات الكترونيا خلال عام

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كشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن إجمالي عقود تأسيس الشركات الموثقة بلغت 16 ألف عقدا خلال العام الجاري. ويأتي ذلك عقب إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار والتي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونيا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ووفقا للمنصة فإن الرياض تصدرت القائمة بـ 7940 عقدا تليها مكة المكرمة بـ 4320 عقدا ثم الشرقية بـ 2762 عقدا. وسجلت القصيم 356 عقدا تليها المدينة المنورة بـ 206 عقود ثم عسير بـ 103 عقود فحائل بـ 72 عقدا تليها نجران بـ 66 عقدا. وأتت تبوك بـ 24 عقدا ثم الجوف وجازان مجتمعتين بـ 22 عقدا فالباحة والشمالية بـ 6 عقود مسجلتين بذلك أقل عدد من العقود. يشار إلى أن وزارة العدل وضعت العديد من الخدمات التي تصب في صالح المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونيا في أي وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.