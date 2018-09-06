ضبط شحنة أسلحة ضخمة ببصمة إيرانية في خليج عدن

المناطق - وكالات

قالت البحرية الأميركية، إن عملية جرت مؤخرا لضبط أسلحة في قوارب صغيرة بالقرب من اليمن، عثرت على أكثر من 2500 بندقية هجومية من نوع كلاشنيكوف.

وأفصح الأسطول البحري الخامس المتمركز في البحرين عن عدد الأسلحة في بيان.

واكتشف أفراد البحرية الأسلحة أثناء صعودهم على متن زوارق شراعية تقليدية خلال عملية تفتيش روتينية في خليج عدن، في الثامن والعشرين من أغسطس، وفقا لـ”سكاي تيوز”.

ولم تحدد البحرية الموقع الذي انطلقت منه الزوارق، والجهة التي كانت تقصدها حتى الآن، ولكن يرجح أن تكون الأسلحة من إيران في طريقها لليمن.

وفي أوائل عام 2016، أوقفت سفن حربية متحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة 3 مراكب شراعية تحمل آلاف البنادق الهجومية من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى بنادق قنص ورشاشات وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة أخرى يعتقد أنها كانت قادمة من إيران ومتجهة إلى اليمن.

وكان التحالف العربي قد كشف مرات عدة عن أسلحة إيرانية الصنع ضبطت في اليمن، وتثبت مجددا انتهاكات إيران، التي تزود الميليشيات الحوثية بالسلاح والتقنيات العسكرية.

وسيعني تورط طهران في هذه الشحنة، استمرار الانتهاكات للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.