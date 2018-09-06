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زلزال عنيف يهز اليابان

زلزال عنيف يهز اليابان
http://almnatiq.net/?p=627941
المناطق - وكالات

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الأربعاء، أن زلزالا قويا شدته سبع درجات ضرب منطقة تبعد 112 كيلومترا جنوب شرقي سابورو في اليابان على عمق 66 كيلومترا. بحسب ما نقلت رويترز.

ويأتي الزلزال، في وقت لم تستفق فيه اليابان بعد من كارثة الإعصار “جيبي”، الذي اجتاح قسماً كبيراً من أرخبيل اليابان وخلّف أيضاً أضراراً مادية جسيمة.

واجتاح الإعصار جيبي الأرخبيل من جنوب غربه حتى شماله ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة. وتراجعت قوة الإعصار ليصبح حالياً عاصفة.

وتشهد اليابان سنوياً العديد من الأعاصير والزلازل، لكن إعصار “جيبي” تميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلاً لها منذ 25 عاماً، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى كثيرون.

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