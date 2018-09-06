لحملة الثانوية.. المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر (3) وظائف شاغرة بمسمى كاتب جناح (WARD CLERK) لحملة الثانوية.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة (لا يشترط خبرة).

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بمستشفى الملك فيصل التخصصي بنسبة 60% على الأقل.

– يفضل إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ويتضمن ملخص الدور الوظيفي في القيام بتوفير المساندة الإدارية بالجودة المطلوبة في الأعمال الكتابية ومكتب الاستقبال وبعض أعمال الترجمة البسيطة مع الحفاظ على السرية ودعم الأهداف الاستراتيجية لرعاية المرضى وشئون التمريض.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط.