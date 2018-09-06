الإجراءات الأمريكية تجبر إيران على التخلي عن أموالها

المناطق - وكالات

تخلت إيران في الوقت الراهن عن خطط لتحويل مئات الملايين من ألمانيا إلى إيران، بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة.

وخططت إيران لتحويل أموال قدرها 300 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 346.77 مليون دولار، من ألمانيا إلى إيران.

وتعد هذه الأموال مودعة في البنك التجاري الأوروبي الإيراني، الذي رفض التعليق على الموضوع.

وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونج، ومحطتا “إن دي آر” و”دبليو دي آر” أشارت إلى هذا التطور في وقت سابق.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مايو الماضي، التخلي عن الاتفاق النووي، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.