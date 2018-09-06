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الجيش اليمني يستعيد مناطق وسلاسل جبلية في كتاف

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الجيش اليمني يستعيد مناطق وسلاسل جبلية في كتاف

الجيش اليمني يستعيد مناطق وسلاسل جبلية في كتاف
http://almnatiq.net/?p=627955
المناطق - وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف، من تحرير مناطق وسلاسل جبلية جديدة في عدة جبهات بمديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات.

وأكد قائد محور كتاف العميد رداد الهاشمي، حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية، من تحرير عدد من القرى والمناطق، منها سلسلة جبال السوائل ومنطقة وادي مساك ومنطقة الجربة وكذلك وادي “آل جبارة” في مديرية كتاف البقع بصعدة.

وأضاف العميد الهاشمي أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش الوطني أثناء التقدم، حيث استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية، وتمكنت من تدمير سبعة أطقم كانت محملة بالأفراد والتموين والذخائر للميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن المعارك المتواصلة والغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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