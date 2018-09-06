شاهد .. تعلم أكثر من لغة يعزز قدرات الدماغ ويحميه من الشيخوخة

شاهد .. تعلم أكثر من لغة يعزز قدرات الدماغ ويحميه من الشيخوخة

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شاهد .. تعلم أكثر من لغة يعزز قدرات الدماغ ويحميه من الشيخوخة

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المناطق - وكالات

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقريرا مفصلا عن طبيب بريطانى اكتشف أن تعلم أكثر من لغة غير اللغة الام يساعد على حماية الدماغ من الخرف.

وكشف الطبيب البريطانى صاحب الدراسة، أن تعلم أكثر من لغة غير اللغة الأم، يساعد في حماية الدماغ من الخَرف. كما أنه يساعد في زيادة مستوى الفهم لدى كبار السن.

وأجريت الدراسة على أشخاص من سن 18 إلى 65 عاما، على تعلم اللغة الإسبانية، وتفوقت النتائج على التوقعات فى مستوى الفهم والقراءة لدى كبار السن كان أكثر من الشباب وذلك بسبب أنهم كان لديهم أكثر من لغة غير اللغة الأم، وتشير الدراسة أن الشخص الذى تعلم أكثر من لغة أقل عرضة لظهور علامات الشيخوخة والخرف.

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