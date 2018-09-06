“الإسكان” ترفض 780 طلب إعفاء ضريبي غير مطابق .. وتصدر 5347 شهادة

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الإسكان نحو 5347 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق في تاريخ 9 يوليو من العام الجاري حتى الآن.

ووفقا لمعلومات رسمية للوزارة اطلعت “الاقتصادية” عليها، فإن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية بلغت نحو 22773 ألف زيارة، فيما بلغ عدد المستخدمين للبوابة نحو 7435 مستخدما، وتم رفض 780 طلبا لعدم مطابقتها للشروط.

وأوضحت بيانات نقلتها “الاقتصادية”، أن الوزارة تعاملت مع 300 اعتراض حتى الآن، منها 20 اعتراضا يجري معالجتها حاليا.

وجميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط القاضية “بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول”.