بدء التقديم في برنامج زين ونوكيا لتدريب الخريجين بالمجر وبلجيكا

المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين (برنامج زين السعودية ونوكيا التدريبي) في كل من (المجر وبلجيكا) لخريجي درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

– علوم أو هندسة الحاسب

– أنظمة المعلومات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الاتصالات

– تقنية المعلومات أو أي تخصص مكافئ في الحاسب أو الاتصالات

وبرنامج زين السعودية ونوكيا التدريبي هو برنامج جديد مدته ثمانية أسابيع تدريبية (مغطى التكاليف من رسوم تسجيل وتذاكر وتنقلات وسكن)، صمم لإعطاء خريجي التخصصات التقنية فرصة مميزة لتطوير وإثراء مهاراتهم إستعداداً لإنخراطهم في سوق العمل ومنحهم خبرة تدريبية وشهادات معتمدة دولياً.

واشترطت للقبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 21 سنة.

– يحمل جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن (6 أشهر).

– خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها في المملكة بدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه.

– أن يرفق المتقدم مع طلب الإنضمام شهادة حسن سيرة وسلوك من المؤسسة التعليمية التي تخرج منها.

– أن يلتزم المتقدم بالشروط والأحكام والعقد الموقع بينه وبين الشركة وأنظمة وقواعد التدريب وكافة البنود الموضحة في تفاصيل الإعلان.

المهارات المطلوبة:

– مستوى متوسط أو متقدم في اللغة الإنجليزية.

– مهارات تواصل جيدة.

– مهارات في العمل الجماعي.

– مهارات في التفكير الإيجابي وحل المشكلات.

– مهارات في استخدام الانترنت والحاسب الآلي.

– معرفة في استخدام منهجية تطوير البرمجيات (أجايل / سكروم).

– قدرة عالية في التعامل مع الرياضيات والأرقام.

– قدرة عالية في التعامل مع شبكة الهاتف المتنقل.

– قدرة في التعامل مع شبكات الجيل الثالث والرابع.

– معرفة في أدوات التطوير (JIRA, GIT)

– مهارات في البرمجة بلغة (Java).

– مهارات في استخدام أنظمة التشغيل (Windows, Linux).

واشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الموافقة على الشروط والأحكام واختيار مقر (هنغاريا/المجر أو بلجيكا) وتعبئة الطلب على الرابط.