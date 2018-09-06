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صحفية تشنق نفسها لعجزها عن الكتابة

صحفية تشنق نفسها لعجزها عن الكتابة
http://almnatiq.net/?p=627993
المناطق_وكالات

انتحرت كاتبة صحفية بعد أن أصيبت بحالة عصبية جعلتها غير قادرة على الكتابة، بحسب ما كشف استجواب وتحقيق عن حالتها، وكانت كاثرين بيريت كلارك البالغة من العمر 53 عاما تكتب في مجال المقالات العسكرية وعرفت باسم «كيت»، ولها سجل حافل في هذا الإطار في المجلات المختصة، لكنها منذ عام 2014 بدأت تعاني اضطرابا في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة، وتم تشخيص حالتها بمتلازمة «التعب المزمن»، وهو اضطراب معقد من التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة، وتعرف أيضا بالتهاب الدماغ النخاعي، وفي 19 مارس عُثر عليها ميتة بعد أن شنقت نفسها في منزلها في مدينة بلاكبول البريطانية. وفقاً للعربية.

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