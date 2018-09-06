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ترامب يرد على “الخيانة” بتغريدة من كلمة واحدة فقط

ترامب يرد على “الخيانة” بتغريدة من كلمة واحدة فقط
http://almnatiq.net/?p=627996
المناطق_وكالات

رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بتغريده من كلمة واحدة، الأربعاء، على مقال ينتقده بشدة كتبه “مسؤول كبير” في إدارته ونشرته صحيفة “نيويورك تايمز” من غير ذكر اسم كاتبه.
وتساءل ترامب في تغريدة “الكمة الواحدة” بخط عريض ما إذا كان ما تعرض له هو خيانة؟.
وفي مقال حمل عنوان “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب” وصف “المسؤول الكبير” في إدارة الرئيس الجمهوري كيف أنه يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدّي لنهج ترامب “التافه” والمتهوّر” و”غير الفعّال” في قيادة البلاد.
وأكد الكاتب أن موظفي الرئاسة أنفسهم يرون في ترامب خطراً على الأمة.

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