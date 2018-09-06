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مليار بالغ مهددون بالأمراض المزمنة

مليار بالغ مهددون بالأمراض المزمنة
http://almnatiq.net/?p=628002
المناطق_الرياض

أظهرت دراسة حديثة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ربع البالغين في العالم، معرضون للإصابة بأمراض مزمنة، بسبب تجاهلهم لعادة بسيطة يمكن أن تجنبهم هذه الأمراض، وذكرت الدراسة أن مليارا و400 مليون شخص لا يمارسون الكثير من التمرينات الرياضية، مما يزيد احتمال تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني، والخرف والسرطان.وأفادت الدراسة التي نشرتها (ذا لانسيت غلوبال هيلث)، أن هذه المستويات العالمية لم تشهد تحسنا منذ 2001.وكانت أعلى مستويات لضعف ممارسة التمرينات في 2016 بين البالغين في عدة دول بينها السعودية، الكويت، والعراق؛ إذ كان أكثر من نصف البالغين لا يؤدون ما يكفي من النشاط لحماية صحتهم.

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