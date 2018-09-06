مليار بالغ مهددون بالأمراض المزمنة

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أظهرت دراسة حديثة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ربع البالغين في العالم، معرضون للإصابة بأمراض مزمنة، بسبب تجاهلهم لعادة بسيطة يمكن أن تجنبهم هذه الأمراض، وذكرت الدراسة أن مليارا و400 مليون شخص لا يمارسون الكثير من التمرينات الرياضية، مما يزيد احتمال تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني، والخرف والسرطان.وأفادت الدراسة التي نشرتها (ذا لانسيت غلوبال هيلث)، أن هذه المستويات العالمية لم تشهد تحسنا منذ 2001.وكانت أعلى مستويات لضعف ممارسة التمرينات في 2016 بين البالغين في عدة دول بينها السعودية، الكويت، والعراق؛ إذ كان أكثر من نصف البالغين لا يؤدون ما يكفي من النشاط لحماية صحتهم.