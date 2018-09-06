“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

أبرز المواد
القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لامبراطور اليابان

القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لامبراطور اليابان

أبرز المواد
تفاصيل محاكمة مواطن مؤسس “منظمة شبابية” مرتبطة بـ”الإخوان”!

تفاصيل محاكمة مواطن مؤسس “منظمة شبابية” مرتبطة بـ”الإخوان”!

أبرز المواد
وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أبرز المواد

ترامب: إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء

ترامب: إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء
http://almnatiq.net/?p=628006
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال منفتحاً على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران لكنه أشار إلى أن إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء.

وأضاف ترامب بالقول: إيران في حالة اضطراب الآن. إنهم في حالة اضطراب كاملة لكنه لم يقدم أي دليل على ما يقول.

وتابع ترامب في حديثه للصحفيين:  إنهم قلقون فحسب الآن على بقائهم كبلد.. سنرى ما يحدث مع إيران وما إذا كانوا يريدون إجراء محادثات أم لا.. الأمر يعود لهم وليس لي. سأظل دائماً مستعداً لكن لا يهم في أي اتجاه.

وعندما سئل إن كان يريد لقاء روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب، الذي سيترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن إيران هذا الشهر: هذا أمر ممكن. كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. سنرى.

روابط ذات صلة

“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!
القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لامبراطور اليابان

القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لامبراطور اليابان
تفاصيل محاكمة مواطن مؤسس “منظمة شبابية” مرتبطة بـ”الإخوان”!

تفاصيل محاكمة مواطن مؤسس “منظمة شبابية” مرتبطة بـ”الإخوان”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*