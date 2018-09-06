ترامب: إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال منفتحاً على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران لكنه أشار إلى أن إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء.

وأضاف ترامب بالقول: إيران في حالة اضطراب الآن. إنهم في حالة اضطراب كاملة لكنه لم يقدم أي دليل على ما يقول.

وتابع ترامب في حديثه للصحفيين: إنهم قلقون فحسب الآن على بقائهم كبلد.. سنرى ما يحدث مع إيران وما إذا كانوا يريدون إجراء محادثات أم لا.. الأمر يعود لهم وليس لي. سأظل دائماً مستعداً لكن لا يهم في أي اتجاه.

وعندما سئل إن كان يريد لقاء روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب، الذي سيترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن إيران هذا الشهر: هذا أمر ممكن. كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. سنرى.