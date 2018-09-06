“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

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“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!

“الجزائية” تصدر حكمها بحق 16 إداريًا واجهوا تهم فساد بـ”صحة الباحة”!
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المناطق_الباحة

قضت المحكمة الجزائية في منطقة الباحة أمس (الأربعاء)، في حكم ابتدائي، بتبرئة 15 إداريًا يعملون في صحة الباحة من تهم الفساد، بعد 10 أشهر من المداولات والجلسات، فيما تمت إدانة أحدهم بتزوير توقيع مسؤول، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين.
شؤون الموظفين
وشهدت القضية التحقيق مع قيادي سابق ومسؤولين تنفیذیين في مستشفى الملك فهد وأطباء ومساعد مدیر عام وموظفين في الشؤون المالیة والمشتريات وشؤون الموظفین ولجنة التعاقد، بحسب “عكاظ”.
الملاحقة القانونية
ولم يتم إثبات التهم على موظفي الصحة، فيما أكد عدد من المبرئين توعدهم بالملاحقة القانونية لكل من تسبب في مقاضاتهم، ومحاسبة كل من تسبب في التشهير بهم وفق الأنظمة.

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