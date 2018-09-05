مكتب تعليم تيماء يوضح سبب تأخير صيانه المدارس بالمحافظة

المناطق_محمد العنزي

طالب عدد من أولياء الأمور مدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء بالنظر الى وضع المدارس بمحافظة تيماء وسرعة إصلاح الأعطال الحاصلة في بعض المدارس والقرى التابعه لها .

ومن جهته أوضح مدير مكتب التعليم بتيماء فواز محمد الفقير في تصريح ” للمناطق” ان العمل جاري على إصلاح الأعطال الكهربائيه والفنية بالمدارس وذكر ان سبب تأخر معالجة المشاكل الحاصله في مدارس تيماء هو عدم تجديد عقد المتعهد لصيانة المدارس وهذا ما تسبب في تأخر مباشرة فرق الصيانه عند إبلاغهم بالملاحظات والأعطال .

وأشار الفقير الى انه تم إصلاح عدد من الأعطال الحاصلة بمدارس تيماء والقرى التابعه لها مؤكد انه تم التواصل مع مسؤول الصيانة في إدارة التعليم بمنطقة تبوك فهد عابد وأفاد بأن فرق الصيانة ستكون مستقرة في تيماء ابتداءً من الأحد القادم .

وختم الفقير قائلاً ان مكتب التعليم بتيماء يرحب ويهتم بكل ما يرد إليه من ملاحظات من المعلمين أو أولياء أمور الطلاب .