«التعليم» يحصر موظفيه لإحالتهم للتقاعد ويتوعد المخالفين

المناطق_الرياض

وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بحصر الموظفين والموظفات لمن بلغوا السن النظامية ٦٠سنه ممن هم من مواليد ١٣٨٠.

جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم حائل أستند التعميم للمادة ٣٠/٨ من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على الإحالة على التقاعد بقوة النظام عند اكتمال سن الستين عاما من العمر.

وطالبت الوزارة خلال التعميم بضرورة الرفع بمن هم من مواليد ١٣٨٩ وماقبله من المنسوبين مع ضرورة المطابقة مع بطاقة الاحوال الشخصية ومن لديه الرغبة في الاستمرار في العمل للمتلازمين فقط في مدارس البنات والإدارات والأقسام النسائية ومكاتب التعليم من المستخدمين على المراتب ٣١،٣٢،٣٣،والعاملين على بند الأجور فئة (أ، ب، ج، د) مع ضرورة الإبلاغ بمراجعة إدارة الموارد البشرية / وحدة انهاء الخدمة.

وشدد التعميم على الإطلاع والعمل بموجبه وإبلاغ جميع المنسوبين مؤكدة أن المدير المباشر سوف يتحمل أي تأخير للرفع ومخالفة هذا التعميم أو تزويد الوزارة بمعلومات غير دقيقة لاعتماد تنفيذه والتمشي بموجبه.

مع ضرورة التأكيد على من ينطبق عليه نص التعميم ومن لم يقم بإنهاء إجراءات تقاعده بضرورة مراجعة وحدة انهاء الخدمة الاستكمال إجراءات التقاعد.