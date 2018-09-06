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جوازات عسير تدعو الوافدين لتسجيل بصمة مرافقيهم وحصول كل مرافق على جواز مستقل

جوازات عسير تدعو الوافدين لتسجيل بصمة مرافقيهم وحصول كل مرافق على جواز مستقل
http://almnatiq.net/?p=628049
المناطق_عسير

دعت جوازات منطقة عسير الوافدين المقيمين بمنطقة عسير باهمية تسجيل الخصائص الحيوية ( البصمة) للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغ أعمارهم السنة السادسة فأكثر مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل ..
وفِي هذا الجانب أوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء / سعد بن ابراهيم الخالدي أنه يتعين على كل وافد لديه مرافقين بلغ أعمارهم السنة السادسة فأكثر مراجعة أقرب إدارة للجوازات لأخذ الخصائص الحيوية لهم حيث أن ذلك أصبح متطلب لقبول الالتحاق بالدراسه للطلبه الجدد وكذلك من متطلبات الانتقال من مراحله لأخرى والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب .
كما أكد اللواء ” الخالدي” بضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل ..

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