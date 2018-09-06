معالي مدير جامعة الباحة يصدرًا قرارًا بتشكيل لجنة عليا للجودة والاعتماد الأكاديمي

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أصدر معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين قراراً بتشكيل لجنة عليا للجودة والاعتماد الأكاديمي، وذلك برئاسة معاليه، وعضويّة وكيل الجامعة، ووكيل الجامعة للشّؤون الأكاديميّة، ووكيل الجامعة للتّطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع، ووكيل الجامعة للدّراسات العليا والبحث العلمي، ووكيلة الجامعة لشّؤون الطّالبات، إضافة إلى عميد التّطوير الجامعي عضوًا ومقررًا.

ويتضمّن القرار؛ رسم السّياسات العامّة لضمانة الجودة في الجامعة، وإدارة عمليّة تقويم الأداء العام بالجامعة، وإقرار خطّة التّقويم الذّاتي، وخطط تنفيذ ممارسات الجودة، والإشراف العام على جهود الاعتماد المؤسّسي والبرامجي، بالإضافة إلى رسم، وإقرار السّياسة العامّة لنشر ثقافة الجودة في وحدات الجامعة المختلفة.

كما يتضمّن القرار؛ متابعة تنفيذ خطّة التّحسين بناءً على نتائج التّقويم الذّاتي في الكليات، والعمادات، والإدارات، والبرامج المختلفة، إضافةً إلى دعم جهود التّطوير والتّحسين المستمر، والتأكّد من التزام جميع وحدات الجامعة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ فضلاً عن دراسة ومناقشة ما يُحال إليها من موضوعات من قبل صاحب الصلاحيّة.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الجامعة على مواكبة أفضل الممارسات العالميّة في الجودة، وتقديم أفضل الخدمات التعليميّة، والأكاديميّة، والإداريّة، والمجتمعيّة.