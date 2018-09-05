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مدير “تعليم الجوف” يعتمد إنشاء مكتب تحقيق الرؤية

مدير “تعليم الجوف” يعتمد إنشاء مكتب تحقيق الرؤية

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مدير “تعليم الجوف” يعتمد إنشاء مكتب تحقيق الرؤية

مدير “تعليم الجوف” يعتمد إنشاء مكتب تحقيق الرؤية
http://almnatiq.net/?p=628056
المناطق_سكاكا

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي إنشاء مكتب تحقيق الرؤية.

وأوضح مدير إدارة التخطيط الأستاذ أحمد بن ضامن الزيد أن مكتب تحقيق الرؤية يهدف إلى متابعة المبادرات النوعية، وسير خطط التنفيذ والتقييم المستمر لمستوى الأداء والجودة، والعمل ضمن أطار حوكمة “رؤية 2030″، لتعزيز العمل المنظم داخلياً ومع الجهات الحكومية، وتطوير برامج مؤشرات الأداء للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف المحققة لمتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والدعم والمساندة للإدارات بما يحقق تنفيذ برامج رؤية 2030، ونشر ثقافة الأداء وتطويره في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها، وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة في الأجهزة الحكومية بما يحقق التكامل في تحقيق رؤية المملكة والتعريف بالرؤية 2030في قطاعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، وتطوير قدرات العاملين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير وإدارة الأداء وقياسه وتطويره.

وقال إن مكتب تحقيق الرؤية يرتبط بالمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، ويتكون من ثلاثة أقسام هي: المبادرات والمشاريع، وإدارة التغيير، والإدارة الاستراتيجية.

مشيراً إلى أن مكتب تحقيق الرؤية له مجموعة من المهام أبرزها: تمثيل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها أمام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج وتوجيهات وأهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الخطة الاستراتيجية للإدارة، ورفع التقارير الدورية عن أداء المبادرات والمشاريع، ووضع خطط تحسين المؤشرات.

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