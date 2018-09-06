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ضوابط التأشيرات الموسمية لمنع التلاعب والبيع في السوق السوداء

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ضوابط التأشيرات الموسمية لمنع التلاعب والبيع في السوق السوداء

ضوابط التأشيرات الموسمية لمنع التلاعب والبيع في السوق السوداء
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نص قرار مجلس الوزراء أمس الأول بضرورة التقيد بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية وتوحيد إجراءات التأشيرات الموسمية بهدف سد الثغرات السابقة التي تحولت من خلالها هذه التأشيرات إلى وسيلة للتجارة في السوق السوداء على حساب الهدف الذي صدرت من أجله.

ضبطت وزارة العمل العام الماضي 67 منشأة باعت تأشيرات عمل موسمية للحج، لمخالفتها ضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وتم تغريمها مبالغ مالية، وصل إجماليها إلى 64.56 مليون ريال، إضافة إلى منعها من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة والموسمية لخمس سنوات وإحالتها للجهات المختصة.

وتنص اللائحة على معاقبة المنشأة التي يثبت تورطها في بيع التأشيرات الموسمية التي حصلت عليها، بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة، إضافة إلى منعها من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة خمسة أعوام، وإحالتها للجهات المختصة.

وفي حال ثبوت تقديم المنشآت المستفيدة من التأشيرات الموسمية عنوانًا غير صحيح، سواء للمقر الدائم أو المقر المؤقت، فإنه ووفقًا للائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 8 آلاف ريال، فيما سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي استخرجت تأشيرات موسمية، ولم تقدم بيانًا بأسماء ومهن العمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المختصة. ووفقًا لقرار مجلس الوزراء في أغسطس الماضي تحملت الدولة مبلغ 1000 ريال من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج 1438هـ.

وأشارت الوزارة إلى إصدار 60 ألف تأشيرة موسمية ومؤقتة في 2016، أصدرت خلال موسم حج (1439هـ)، 52473 تأشيرة عمل موسمية لـ 57 منشأة.

وأوضحت أنّ فرعها في مكة المكرمة كان له العدد الأكبر من التأشيرات، بواقع 51775 تأشيرة عمل موسمية صرفت لـ 44 منشأة، فيما أصدر فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة 698 تأشيرة عمل موسمية لـ12 منشأة.

وأتاحت الوزارة خدمة الاستعانة بالقوى البشرية من داخل المملكة عن طريق خدمة «أجير» للعمل المؤقت في موسم الحج، والتي تهدف إلى تنظيم وتشجيع العمل في موسم الحج، من خلال تصاريح العمل المؤقتة من أجير.

وتشير اللائحة إلى أن مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي 4 أشهر كحد أعلى وهي غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ولا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر المحرم.

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