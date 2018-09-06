«الرئاسة» تشعل المنافسة على رئاسة الهجن المشاركة

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سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهحن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .

وخصصت أشواط الفترة الصباحة والمسائية ليوم الأربعاء الموافق 25من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مساف 5 كيلو متر بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الارقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .

فيما حققت البكرة “ثمينة”لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56ثانية و6 أجزاء من الثانية وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة

الشوط 2 🙁 مكرم) لهجن الرئاسة

الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة

الشوط 5:(شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن احمد بن عبدالعزيز

الشوط 6 🙁 ساهين) لراشد علي المري

الشوط 7 :(الطايف) لمحمد عتيق المهيري

الشوط 8 :(السامي ) لمحمد علي المري

الشوط 9 :(الذيبه ) لتركي سيف العتيبي

الشوط 10:(الكايد ) لطلال سعود العتيبي

الشوط 11 :(الدرعية ) لحمد سعيد المري

الشوط 12 :(مبلش ) لسعود حمود العصيمي

الشوط 13 :(نجود ) لزنيفر حمد المري

الشوط 14 :(وحيشان ) لنايف راكان الجبرين

الشوط 15:(شخصية) لمحمد علي العجمي

الشوط 16 :(المتحد) لمشعل حسن الشريف

الشوط 17 :(مرعبه ) لجابر حمود العصيمي

الشوط 18 :(ملبي ) لعامر سعيد الوهيبي

الشوط 19 :(تهاني ) لراشدطالب بن شريم

الشوط 20 :(المتحد) لعلي بطشان المري

الشوط 21 :(بلشة) لسعد هضبان المري

الشوط 22 :(شاهين ) لسالم سعيد المري

الشوط 23 :(هملوله ) لسلمان صالح المري

الشوط 24 :(سياف) لعلي ناصر المري

الشوط 25 :(الفهده) لعلي راشد بن رايه

فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي :

الشوط 1 :(انتباة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (الشارد) لهجن الرئاسة

الشوط 3 : (الذاير) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(ضاري) لهجن النايفات

الشوط 5 :(نوايا) لهجن الرئاسة

الشوط 6: (بركان) لبندر محمد العتيبي

الشوط 7: (الشاهينية) لسعد طالب شريم المري

الشوط 8 :(صوغان) لحمد قبلان الصمصام

الشوط 9: (الذاير) لعلي مسفر الخييلي

الشوط 10 :(سراب) لنايف ضحيان البقمي

الشوط 11: (الشاهينية) لهجن الرئاسة

الشوط 12 (نجران) لمحمد بطشان اليامي

13 :(صملة) لحفيظ محمد المري

الشوط 14 :(جبار) لزياد بن سعود القرشي