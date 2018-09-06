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المبعوث الأممي: نحتاج إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا

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المبعوث الأممي: نحتاج إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا

المبعوث الأممي: نحتاج إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=628063
المناطق_واس

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس خلال جلسة للمجلس حول ليبيا.

وأكد غسان سلامة خلال إحاطته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، أن تهجير المدنيين من منازلهم أمر غير مقبول، محذرًا المجموعات المسلحة من الأعمال البغيضة في طرابلس، وأضاف:”نحتاج إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا”.

وأشار إلى أن طرابلس كانت على حافة حرب شاملة، منوهًا بأن 61 قتيلاً غالبيتهم أطفال سقطوا في المعارك، موضحًا أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والدبابات.

وأكد أن البعثة الأممية تعمل على الحفاظ على السلام الهش في طرابلس، ولن يسمح بتكرار أحداث عام 2014 م، لافتًا النظر إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ينشط في مختلف المناطق الليبية، وطالب المبعوث الأممي جميع الأطراف في ليبيا بضبط النفس والحفاظ على الأمن وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

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