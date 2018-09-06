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مدير الشؤون الاسلامية بجازان يوجه بفتح جامعان لاداء صلاة الجمعة

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مدير الشؤون الاسلامية بجازان يوجه بفتح جامعان لاداء صلاة الجمعة

مدير الشؤون الاسلامية بجازان يوجه بفتح جامعان لاداء صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=628066
المناطق_جازان

وجه مدير فرع الشوون الاسلامية الشيخ اسامة مدخلي ، بفتح جمعه دائمة في جامعان بعد حدث لَبْس في طريقة اغلاقها من قبل ادارة مكتب صبيا بعد استياء جماعة الجامعيين .
وأكد المدخلي بأن الجميع يعمل على خدمة المساجد والجوامع وخدمة ابناء الوطن في هذه المنطقة تحت توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
وعبر عن اعتذاره للمصلين للاغلاق الموقت الذي حصل مشيرا الى حرص الشؤون الاسلاميه على تهيئة الجوامع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات في جعلها جمع بتصريح دائم ..
وثمن الاهالي والمصلين التابعين للجامعيين تجاوب فضيلة الشيخ اسامة المدخلي لما فيه الصالح العام ؛ سائلين الله عزوجل ان يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والامان..

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