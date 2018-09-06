الخدمات الطبية بتهامة تجهز ثلاث عيادات طبية

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اطلع المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة د / أحمد عاطف الشهري على تجهيزات الخدمات الطبية بفرع تهامة والتي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية وسيتم افتتاحها قريباً لتقدم خدماتها لكل منسوبي فرع الجامعة بتهامة من طلاب وطالبات واعضاء هيئة التدريس وموظفين وتشتمل الخدمات التي ستقدم على عيادات طبيه ومختبرات واشعة وصيدلية تشكل منظومة صحية متكاملة .

وقد رفع المشرف العام شكره وتقديرة لمعالي مدير الجامعه أ.د فالح السلمي

على دعمه المتواصل لفرع الجامعة وكلياتة المختلفة متمنين ان تكون الخدمات الطبيه خدمة نوعية يستفيد منها كل منسوبي الجامعة في القريب العاجل .