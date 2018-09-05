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بدء الزيارات الميدانية للمنشآت المشاركة في جائزة غرفة الأحساء للتميّز

بدء الزيارات الميدانية للمنشآت المشاركة في جائزة غرفة الأحساء للتميّز
http://almnatiq.net/?p=628107
المناطق - الأحساء

تبدأ الأمانة العامة لجائزة غرفة الأحساء للتميز في سبتمبر الجاري، تنفيذ مرحلة الزيارات الميدانية إلى المنشآت الاقتصادية التي استوفت متطلبات المرحلة الأولي من إجراءات التقديم للجائزة، وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر 2018 بمشاركة فريق التحكيم المعتمد من قبل مجلس أمناء الجائزة للدورة الحالية في نسختها الرابعة.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة في بيان صحفي أن برنامج الزيارات الميدانية، يُعد من المراحل الرئيسية في إجراءات التقييم للمنشآت المشاركة بالجائزة بكافة فئاتها، حيث يتم خلالها تغطية جميع الجوانب المستندية والميدانية وكذلك الوقوف بشكل منهجي على تطابق الشروط والمعايير التي يجب اتباعها لاستيفاء المنشأة متطلبات المنافسة على الجائزة والتأهل إلى المراحل النهائية.

وكشف البيان أن الزيارات الميدانية للمنشآت المتأهلة، ستستغرق خلال فترة الزيارة الواحدة ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، نظرًا لوجود عدد كبير من المنشآت المشاركة، مبينًا أنه سيتم خلال الزيارات تعرّف فرق التحكيم على المنشأة وأعمالها ونشاطاتها ولقاء المدراء العامين لها والمسؤولين بها إضافة إلى الإطلاع على المستندات الدالة على المعايير الخاصة بنموذج التميز للجائزة.

وأشار إلى أن الجائزة شهدت هذا العام تطويرًا كبيرًا شمل العديد من جوانبها، ابتداءً من النموذج الذي يتم خلاله تقييم المنشآت الاقتصادية ومعايير هذا النموذج وفئات المشاركة والترشح وأسلوب التقييم، لافتًا إلى أن دورة هذا العام شهدت استحداث مجموعة من المعايير الجديدة بما يتناسب مع متطلبات تطوير بيئة الأعمال الاقتصادية وكذلك إضافة فائزين لكل فرع من فروع الجائزة بهدف توسيع شريحة المتميزين ببيئة الاقتصاد المحلي بالأحساء.

وأكد البيان أن النموذج التطويري الجديد للجائزة، يهدف إلى مساعدة المنشآت على الإدارة بما يواكب برامج الإصلاح السريع وتحفيزها، على تحسين قدرتها التنافسية للحصول على التميّز مع إنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية. كما تهدف إلى الاعتراف بإنجازات المنشآت التي توفر شروط الجودة المستدامة وتحسين الإنتاجية.

يشُار إلى أن الأمانة العامة للجائزة كانت قد أنهت قبل أيام المرحلة الأولى من إجراءات تقييم المنشآت التجارية المشاركة بالجائزة وهي مرحلة التقييم المستندي وذلك تأكيدًا لسعي الأمانة العامة للجائزة إلى الارتقاء بشروط ومعايير الجائزة للوصول إلى أفضل المستويات مما يسهم في تطوير عمل وأداء المنشآت الاقتصادية وتحسين تطبيق أفضل ممارسات الجودة الشاملة.

والجدير ذكره أن جائزة غرفة الأحساء للتميّز هي إحدى مبادرات الغرفة التنموية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء منشآت الأعمال الخاصة في الأحساء وإيجاد روح التنافس الإيجابي من أجل تحقيق الريادة والمحافظة على تطورها ونموها وتمكينها من تحقيق معايير الأداء المتميز.

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