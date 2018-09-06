احدث الأخبار

أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها
منطقة القصيم
 الفرق الرقابية بأمانة المدينة تضبط مطبخ إعاشة داخل مزرعة وتتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع
منطقة المدينة المنورة
 سقوط طائرة عمودية تابعة للحرس الوطني ووفاة مدرب أمريكي
أبرز المواد
 حرس الحدود تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية
أبرز المواد
 بدء الزيارات الميدانية للمنشآت المشاركة في جائزة غرفة الأحساء للتميّز
المنطقة الشرقية
 الخدمات الطبية بتهامة تجهز ثلاث عيادات طبية
منطقة عسير
 المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج الذي استهدف نادياً لرياضة المصارعة غرب العاصمة الأفغانية كابول
أبرز المواد
 تهيئة 86 متدرباً للتدريب التعاوني بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
 هيئة الأرصاد تحذر من نشر معلومات غير صحيحة عن الطقس وتدعو إلى عدم الالتفات لها
أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل

أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل

أبرز المواد
أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرز المواد
محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها

كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها

منطقة القصيم

حرس الحدود تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية

حرس الحدود تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية
http://almnatiq.net/?p=628110
المناطق - عطاالله العمراني
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي- جندي أول- عريف – وكيل رقيب ) للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (https://jobs.fg.gov.sa) ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب، لمعرفة حالة القبول.
كما تعتذر القوات الخاصة للأمن والحماية لجميع المتقدمين اللذين لم يحالفهم القبـول، مع تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح.

روابط ذات صلة

أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل

أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل
أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سقوط طائرة عمودية تابعة للحرس الوطني ووفاة مدرب أمريكي

سقوط طائرة عمودية تابعة للحرس الوطني ووفاة مدرب أمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*