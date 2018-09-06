الفرق الرقابية بأمانة المدينة تضبط مطبخ إعاشة داخل مزرعة وتتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع

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ضبطت الفرق الرقابية ببلدية العيون وبلدية العوالي وبلدية أحد بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال هذا الأسبوع مطبخ إعاشة مخالف داخل مزرعة ، وشاحنة نقل تحتوي على مشروبات غازية بسبب تعرضها لدرجات حرارة عالية و مستودعاً لحفظ المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وذكر وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العيون أحبطت توزيع أكثر من 600 وجبة إعاشة جاهزة على احد الفنادق. حيث يتم تحضيرها داخل مزرعة خارج النطاق العمراني ، وتم إتلاف كامل الوجبات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات. كما اضاف العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العوالي اتلفت 12000عبوه من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لشاحنة نقل قادمة من خارج المدينة قبل توزيعها على الأسواق ، وذلك بسبب سوء الحفظ والنقل وتعرضها لأشعة الشمس. مضيفاً وكيل الأمين لشؤون البلديات أن بلدية أحد ضبطت مستودعاً غير مرخص ويستخدم في تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية ويتم حفظ المواد الأخرى في درجات حرارة مرتفعة. حيث تم اتلاف 155 كرتون كيك وفطائر منتهية الصلاحية و 240 كيلوجرام أسماك وصوص وبهارات ومواد مجهولة المصدر .

داعياً العنزي المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات ، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.