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كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها

كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها

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كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها

كلية الحاسب بجامعة القصيم تحصل على تمديد الاعتماد الأكاديمي من (ABET) لجميع برامجها
http://almnatiq.net/?p=628122
المناطق - بريدة
حصلت كلية الحاسب بجامعة القصيم على تمديد الاعتماد الأكاديمي الدولي للهندسة والتقنية من الجمعية الدولية  (ABET) لجميع برامجها، التي شملت البرامج الثلاثة للكلية وهي: “علوم الحاسب و تقنية المعلومات و هندسة الحاسب ” للطلاب والطالبات، والذي يعد تتويجاً لجهود منسوبيها المتواصلة نحو التطوير والجودة والتحسين المستمر في العملية الأكاديمية والبحثية.
 
وثمن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مديرجامعة القصيم الجهود الموفقة في هذا الإنجاز الذي سينعكس على مخرجات الكلية وتقدها للأفضل، وذلك كأحد الخطوات التي تنتهجها الجامعة نحو سعيها الحثيث لتحقيق الريادة العلمية.
 
 
ومن جانبه ذكر عميد الكلية الدكتور وليد بن صالح البطاح : “أن جهود معالي مدير الجامعة المتواصلة، ودعمه السخي والمستمر لكل ما من شأنه مصلحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، وكذلك العملية التعليمية، وسعيه الحثيث للارتقاء بالجامعة وكلياتها ، كان أخر ثمارها ولله الحمد تجديد الاعتماد”.
 يشار إلى أن اللجان المتخصصة في هيئة الاعتماد الأكاديمي الدولي للهندسة والتقنية (ABET) في الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بفحص ومراجعة التقارير والتقييمات التي يتطلبها الاعتماد وتتوافق مع معايير تمديد فترة اعتماد برامج كلية الحاسب.

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