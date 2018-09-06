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محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة

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محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع ألتقى مدير فرع السياحة بمنطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=628125
المناطق - ينبع

ألتقى اليوم محافظ ينبع رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس / فيصل بن خالد مدني حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وأكد على الأهمية التي تحظى بها ينبع كونها منطقة سياحية جاذبة مؤملا مواصلة تفعيل دورها السياحي تلى ذلك مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجانب السياحي خاصة فيما يخص  المنطقة التاريخية من تطوير وتفعيل من جهة أخري عبر مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة عن شكره لمحافظ ينبع على اهتمامه ودعمه للمناشط السياحية بالمحافظة مؤكد أن فرع الهيئة بالمنطقة يعمل بالتعاون مع محافظة ينبع ما من شأنه تطوير الجانب السياحي

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