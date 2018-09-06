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أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير عسير يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=628128
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في مكتبه بالامارة اليوم مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستاذ محمد البلوي يرافقه مدير  إدارة  الفعاليات  بالهيئة  الاستاذ بدر القاضي  وعدد من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , كما اطلع سموه على  الترتيبات المعدة لإقامة ملتقى بيبان عسير الذي تحتضنه مدينة أبها خلال الفترة من 27-29 سبتمر المقبل والذي يهدف إلى  تطوير  البنية  الإستثمارية  في المنطقة من خلال دعم  المنشآت الصغيرة  والمتوسطة .

وأوضح مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء  أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في المنطقة ورواد الأعمال بضرورة تنمية أعمالهم وتطويرها ؛ لتسهم في خلق مزيد من الوظائف للشباب، وتمكين رواد الأعمال من رفع الإنتاج المحلي ، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م , كما أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل، وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة ، وسبل استثمارها ، سواء لمن لديهم منشآت قائمة ، أو الذين لديهم شغف بتأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال .

وفي نهاية اللقاء أشاد مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم سمو أمير منطقة عسير للملتقى واهتمامه بأن يحقق أهدافه ، ويثري الحركة التجارية بالمنطقة ، من خلال دعم الأفكار الشبابية والريادية .

في ذات السياق عقد سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة  اجتماع  مع مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستاذ محمد البلوي وعدد من منسوبي الهيئة  لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالملتقى الذي يضم ستة أبواب رئيسية هي (منشآت، الرحلة، الجهات الحكومية، الفرص الاستثمارية، التدريب والسوق) .

 

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