أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل.

المناطق - الدمام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتفضله بالموافقة على إنشاء محطتي التحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال بإنتاج يومي مليون متر مكعب.

وأشاد سموه في برقية رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين بأن هذا التوجيه الكريم جاء ليصب في مصلحة الوطن والمواطنين ليكون داعم مهم لرفع مستوى التنمية بالمنطقة وتوفير احتياجات أبناء المواطنين المعيشية وفتح مجال للفرص الوظيفية لهم.

وأوضح سموه بأن الأوامر الملكية الكريمة من لدن الملك دليل كبير على اهتمامه ورعايته بتطوير المرافق التنموية والخدمية بالمملكة ورفع مستوى أنتاجها الذي يعود بالخير على أبناء الوطن الغالي سائلاً الله العلي القدير أن يديم على مقام خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وأن يحفظ مملكتنا ويديم عليها الأمن والأمان والتقدم والأزدهار .