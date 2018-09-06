ترقية 10 موظفين من المرتبة الثالثة حتى العاشرة في بلدية النعيرية

المناطق - النعيرية

اعتمد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني قرارات الترقية لعدد من الموظفين في بلدية محافظة النعيرية للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة بعد أن أكملوا المدة النظامية للمرتبة وقد شملت تلك القرارات عدد (10) موظفين من المرتبة الثالثة حتى العاشرة .

وأوضح أن الترقيات جاءت على النحو التالي : المرتبة العاشرة / حسين مانع عبدالله آل عباس , قاسم محمد علي المسلم ، المرتبة الثامنة / عقيل عبد رب الرسول آل عمران , المرتبة السابعة / خالد ناصر محمد عقيل , ربيع مطر عصفور البناقي , المرتبة السادسة / عبدالله ناصر علي المطيري , إبراهيم صالح إبراهيم الدليلان , المرتبة الخامسة / محمد حمود سعود السبيعي , فيصل مهدي فهيد القحطاني , المرتبة الثالثة / عيد مهنا دوجان الرشيدي .

وهنأ الرجباني جميع الموظفين الذي شملتهم الترقيات , وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء ، مبيناً أن الترقيات تمتْ بعد إكمال الإجراءات الرسمية ، مشيداً بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها , متمنياً أن تكون حافزاً لهم لبذل مزيداً من الجهد فيما يخدم العمل البلدي .

من جهتهم قدَّم الموظفين المترقين شكرهم الجزيل لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس /فهد بن محمد الجبير لدعمه جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما قدموا شكرهم لرئيس البلدية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، مؤكدين على مضاعفة الجهود فيما يخدم المصلحة العامة، متمنين من الله أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء .