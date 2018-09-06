بدء العمل بعيادة الطب النفسي بمستشفى البدائع العام

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افتتح مستشفى البدائع العام عيادة الطب النفسي صباح امس الاربعاء ، بعد دعمها استشاري متخصص بالطب النفسي ، وبدء استقبال المراجعين.

ويهدف المستشفى من افتتاح العيادة تقديم العلاج والوقاية الصحية النفسيه استنادا إلى آخر التطورات العلميه في الطب النفسي المعاصر و العلاج النفسي ، ويتم تقديم عدد من الخدمات للمرضى أهمها تقييم المريض و التقييم الشامل وإعطاء المريض العلاج الدوائي اللازم حسب البروتوكول المتبع من وزارة الصحة و تقديم الاستشارات النفسيه للمرضى المراجعين وكذلك عمل خطة العلاج اللازم لكل مريض حسب حالته من علاج سلوكي ومعرفي وجميع أنواع العلاج النفسي.

وأوضح مدير مستشفى البدائع العام الأخصائي موسى بن حمود الشويب بأن الاستشاري نايف الصغير من المميزين في تخصص الطب النفسي حيث أنه حاصل على الزمالة السعودية في الطب النفسي والبورد العربي في الطب النفسي ويعمل كأستاذ مشارك في جامعة القصيم ، منوها بحرص الشؤون الصحية بالقصيم على تفعيل الشراكات المجتمعية حيث تأتي زيارة الدكتور ضمن برنامج رجل الاعمال عبدالعزيز المنيف للأطباء الزائرين وهي نواة زيارة عدد من الاطباء في عدد من التخصصات من أبناء المحافظة .