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“البيئة”: نعمل على التأكد من خلو مزارع البقدونس من متبقيات المبيدات وبكتيريا القولون في منطقة الجوف

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“البيئة”: نعمل على التأكد من خلو مزارع البقدونس من متبقيات المبيدات وبكتيريا القولون في منطقة الجوف

“البيئة”: نعمل على التأكد من خلو مزارع البقدونس من متبقيات المبيدات وبكتيريا القولون في منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=628183
المناطق - واس

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف على جمع عينات منتج البقدونس الزراعي من كافة المزارع في المنطقة، مع أخذ عينات من المياه المستخدمة في عملية الري وإرسالها لمختبرات الوزارة للكشف عليها والتأكد من مدى تلوثها من عدمه من متبقيات المبيدات وبكتريا القولون النموذجية، حيث تم منع تسويق أو توريد المنتج لأسواق المنطقة كعمل احترازي أولي بعد ما تم رصده من قبل مختبر الأمانة بوجود تلوث، وذلك إلى حين التأكد من سلامة المنتج الزراعي وخلوه من أي ملوثات.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني من إمارة المنطقة والأمانة ووزارة الصحة وفرع الوزارة بالمنطقة لتقصي الحقائق، وجمع بيانات ومعلومات الموردين للسوق ومواقع مزارعهم وحصر المزارع التي تقوم بزراعة البقدونس بمدينة سكاكا وما حولها للوقوف عليها ومعاينتها، والكشف على مصادر الري، ونوعية المبيدات المستخدمة في الزراعة، واخذ عينات منها لفحصها في مختبرات الأمانة.
وأكد الأحمري على استمرار المتابعة اللصيقة، بعد التوجيه بسرعة جمع عينات للمنتج الزراعي من كافة المزارع، مع أخذ عينات من المياه المستخدمة في عملية ري المزارع وإرسالها لمختبرات الوزارة للكشف عليها والتأكد من مدى تلوثها من عدمه، ليتم على ضوء النتائج اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك طبقاً لما تظهره نتائج الفحص والتحليل، موضحا أنه تم تكليف عدد من الخبراء في مجال متبقيات المبيدات وبكتيريا القولون النموذجية لزيارة المنطقة للوقوف على المزارع، وتقديم تقرير فني مفصل عن حالة التلوث التي تعرضت لها المنتجات الزراعية وأسبابها.
وأشار إلى أن فريق عمل الوزارة يضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة.

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