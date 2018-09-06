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مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء

مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء

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مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء

مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء
http://almnatiq.net/?p=628186
المناطق - بريدة

نجح مستشفى الولادة والاطفال بمدينة بريدة في تقليص مدد انتظار حالات التنويم ” النساء ” ، وانهاء فترة الانتظار للتنويم التي بلغت في شهر يوليو 119 حالة ، في حين لم تسجل اَي حالة انتظار ” نساء ” لشغور سرير خلال شهر اغسطس الماضي ، بالرغم من زيادة عدد حالات الدخول النساء ارتفع في شهر اغسطس .
وكان المستشفى قد وضع آلية بمعايير علمية وعملية لمتابعة مؤشرات اشغال الأسرّة وزيادتها بعد زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية 16 سريرا ، اضافة الى تفعيل زيادة السعة السريرية الاستثنائية وتخريج الحالات الباردة وذلك عند وصول نسبة الأشغال لأكثر من 90٪ ، مما اسهم في زيادة الاستفادة من السرير في المستشفى والحد من انتظار الحالات بقسم الطوارئ حتى يتم اشغال أسرّة او تحويل الحالات وفقا لنظام إحالتي .
يشار الى ان مستشفى الولادة والاطفال بمدينة ببريدة يعد المستشفى المرجعي الذي يخدم منطقة القصيم في تخصصات دقيقة بطب النساء والاطفال ، ويستقبل الإحالة من جميع المستشفيات ، في تلك التخصصات ، ويشهد مرحلة تطويرية لدعم البرامج العلاجية .

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