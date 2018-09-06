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أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد علواني

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أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد علواني

أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد علواني
http://almnatiq.net/?p=628189
جازان - فضة عطيف
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي الشهيد وكيل الرقيب عبده بن محمد علواني  ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع ظهران الجنوب .
‏‎وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهيد علواني  ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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