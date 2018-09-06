غدًا انطلاق بطولة الأتوكروس في الرياض

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تنطلق غدًا الجمعة الجولة الأولى من بطولة الأتوكروس السعودية في نسختها الاولى تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك في الجولة التي ستقام في ميدان ديراب للسيارات بالرياض أربع فئات، حيث يتوّج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى الجولة النهائية التي ستقام في محافظة الأحساء.

وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من المتسابقين، حيث يعتمد هذا النوع من السباقات على المهارة العالية في القيادة، وينتظر أن تحظى الجولة بحضور جماهيري عاشق لرياضة السيارات.