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أمين منطقة الباحة يوقع وثيقة تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية للرمان

أمين منطقة الباحة يوقع وثيقة تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية للرمان

منطقة الباحة

أمين منطقة الباحة يوقع وثيقة تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية للرمان

أمين منطقة الباحة يوقع وثيقة تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية للرمان
http://almnatiq.net/?p=628220
المناطق _ الباحة
  ‏وقع ‎ أمين منطقة الباحة د. علي السواط بمكتبه اليوم الخميس 1439/12/26 وبحضور ‎ رئيس بلدية محافظة القرى م. سعيد الزهراني (وثيقة تعاون مشترك) مع ‎الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة ويمثلها سعادة رئيس الجمعية الأستاذ سعيد بن بخروش بحضور أمين صندوق الجمعية الأستاذ مفرح راجح.
و أوضح د. علي السواط أن هذه الوثيقة تأتي إيماناً بالدور المشترك والتكاملي بين القطاع الحكومي ممثلاً بالأمانة والبلديات التابعة والقطاع التعاوني ممثلاً بالجمعية وذلك توافقاً مع رؤية المملكة 2030 ومع توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود امير منطقة الباحة – يحفظه الله- وحرصاً من الأمانة على تظافر الجهود للبروز بالمقومات التي تمتلكها المنطقة و أهمها الجانب الزراعي حيث تميزت بجودة وغزارة إنتاجها خصوصاً مع قرب افتتاح مهرجان الرمان الوطني تحت رعاية أمير المنطقة ، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به كل من بلدية محافظة القرى بقيادة المهندس سعيد الزهراني و جمعية الرمان التعاونية لإنجاح المهرجان.
  كما رفع رئيس الجمعية سعيد بن بخروش باسم كافة المزارعين الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على عنايته بالزراعة والمزارعين ورعايته الكريمة للمهرجان الذي سيقام في الثلاثين من الشهر الجاري لمدة خمسة أيام ومثمنا في الوقت ذاته جهود الأمانة بقيادة د السواط وفتح المجال للتعاون المشترك بما يعود بالنفع والفائدة على التنمية الزراعية بالمنطقة.

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