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وزراء الخارجية العرب يناقشون أزمة الأونروا وتطورات الأوضاع في المنطقة الثلاثاء المقبل

أبرز المواد

وزراء الخارجية العرب يناقشون أزمة الأونروا وتطورات الأوضاع في المنطقة الثلاثاء المقبل

وزراء الخارجية العرب يناقشون أزمة الأونروا وتطورات الأوضاع في المنطقة الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=628223
المناطق _ القاهرة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورته العادية الـ”150″ يوم الثلاثاء المقبل برئاسة السودان.
كما يعقد المجلس على مستوى المندوبين الدائمين اجتماع يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم، أن الدورة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للتطورات التي تشهدها الأوضاع في المنطقة ومحاولات إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال إن قضية اللاجئين في ضوء ما تتعرض له وكالة “الأونروا” من حملة ممنهجة ستتصدر عنوان جلسة خاصة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، يتحدث خلالها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، وأن موضوع وقف المساهمات الأمريكية في ميزانية وكالة “الأونروا” سيحتل حيزاً كبيراً من المناقشات.
وأشار “عفيفي” إلى أن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول سيعرض إحاطة كاملة خلال الاجتماع حول الوضع المالي للوكالة والموقف الحالي لها خاصة فيما يتعلق بمعاناة المنظمة قبل وبعد القرار الأمريكي بوقف المساهمات للوكالة.
وكشف عن أن هناك اتصالات عربية تجرى حاليًا للنظر في كيفية التعامل مع الموقف، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية أبدت خلال الأسبوع الماضي استعدادها لتقديم مساهمات للوكالة.
وأوضح “عفيفي” أن هناك بنودا سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية منها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن في ضوء نتائج اجتماع المبعوث الأممي لليمن مع الأطراف اليمنية في جنيف.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عدد من القضايا الاجتماعية من بينها استراتيجية مواجهة العنف الجنسي لدى النساء، وسيبحث التحضير بشأن المشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل المشاركة العربية في الاجتماعات.

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