أعضاء مجلس منطقة الجوف يستعرضون مشاريع البيئة والمياه بالمنطقة

المناطق _ الجوف

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعقد اجتماعات من الإدارات الخدمية مع أعضاء مجلس المنطقة لاطلاعهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، والمشاريع القائمة ومراحل انجازها.

حيث استضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الاجتماع الأول بحضور أمين مجلس المنطقة الأستاذ أحمد بن متعب المحمد وأعضاء المجلس، حيث تم استعراض المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية، والعوائق التي تواجه بعض المشروعات.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله بن أحمد الاحمري بالحضور وباستضافة هذا اللقاء، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع تنموية لخدمة هذا الوطن الغالي والمواطن، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك تمت مناقشة مبادرات مشاريع فرع الوزارة وكذلك مبادرات مشاريع المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة ومعرفة المشاريع التنفيذية والتشغيلية وما يتم تقديمة من خدمات لجميع المواطنين والمقيمين من خلال مكاتب خدمات العملاء بالمنطقة وكذلك من خلال الاتصال على الرقم المباشرة 939 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة أن هذا الاجتماع يهدف لاطلاع أعضاء المجلس على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير خدمات قطاع المياه، مؤكداً لهم حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة على تطوير منظومتها، مبيناً أن القطاع يعمل على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة.

كما تم خلال اللقاء فتح باب النقاش للأعضاء فيما يخص الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها .

في ختام الاجتماع قدم أمين عام مجلس المنطقة الأستاذ أحمد المتعب شكره للمديرية العامة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستضافتهم لهذا اللقاء، ولأعضاء المجلس لما تم طرحه من نقاشات.