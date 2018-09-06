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اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة والإمارات تعقد اجتماعها الثالث في جدة

اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة والإمارات تعقد اجتماعها الثالث في جدة
http://almnatiq.net/?p=628236
المناطق _ واس

عقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اجتماعها الثالث برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الإماراتي الفريق سيف عبدالله الشعفار.
وناقش الاجتماع الذي عقد في جدة، سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات.
حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.

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