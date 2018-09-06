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بلدية بئر بن هرماس تواصل أعمال حملتها الرقابية “غذاؤكم.. أمانة”

بلدية بئر بن هرماس تواصل أعمال حملتها الرقابية “غذاؤكم.. أمانة”
http://almnatiq.net/?p=628239
المناطق _ تبوك
تواصل بلدية بئر بن هرماس التابعة لأمانة منطقة تبوك تنفيذ أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة “غذاؤكم.. أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع , من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض , مشيراً إلى الحملة اسفرت عن ضب ومصادرة 4600 كيلو غرام من الزيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي وخضار تالفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة.
وأشار البلوي إلى استمرار الجولات التفتيشية على جميع المرافق المتعلقة بالصحة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات.

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