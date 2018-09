باكستان تطالب بحل القضيتين الكشميرية والفلسطينية لإحلال الأمن والسلام في العالم

DR. MALIHA LODHI PERMANENT REPRESENTATIVE OF PAKISTAN TO UN SPEAKING AT THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL IN A DEBATE ON MIDDLE EAST AT UN HEADQUARTERS, NEW YORK ON 23-07-2015