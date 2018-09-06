باكستان تطالب بحل القضيتين الكشميرية والفلسطينية لإحلال الأمن والسلام في العالم

المناطق - واس

طالبت باكستان المجتمع الدولي بضرورة التحرك واتخاذ خطوات جادة لحل القضيتين الكشميرية والفلسطينية لإحلال الأمن والسلام في العالم.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في نقاش حول الأمن والسلام بالجمعية العامة في نيويورك.

وأضافت وفقاً لبيان صادر اليوم في إسلام آباد أنه يجب على الأمم المتحدة أداء دورها بشكل فاعل لإيجاد الحل لقضيتي كشمير وفلسطين، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية لحل النزاعات العالقة حول العالم على أساس المساواة، وأن السلام العالمي والإقليمي لا يمكن تحقيقه دون معالجة مسائل انتهاك حقوق الإنسان والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي.