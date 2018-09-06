وزير الخارجية يستقبل سفراء بريطانيا وروسيا وصربيا

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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة الخميس، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون دول غرب أوروبا عبدالرحمن السحيباني.

كما استقبل وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة الخميس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الوزير الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية الخميس، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير د. عادل بن سراج مرداد.