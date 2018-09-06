حققت عشائر الجوالة بجامعة تبوك مراكز متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1439هـ , حيث حصلت على المركز الأول بين جامعات المملكة واللجان والأندية المشاركة وعددها 48 فريقاً , فيما حصلت على المركز الأول على جميع المشاركين في معسكر منى الجديدة وعددها 27 فريقاً .
وهنأ معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الفريق من خلال تكريمهم يوم أمس في حفل جامعة تبوك الخاص بالطلاب المستجدين .
وعبر قائد فريق عشائر الجوالة نايف الحويطي عن سعادته بحصول الفريق على هذا المركز, مؤكداً أن الفريق وبدعم من جامعة تبوك عكس – بفضل الله – الصورة المشرقة عن عشائر الجوالة بالجامعة من خلال حرصهم الدائم على التميز في خدمة ضيوف الرحمن سواء في موسم الحج أو العمرة وهو امتداداً للجهود المتواصلة خلال الأعوام الماضية.
عشائر الجوالة بجامعة تبوك تحقق مراكز متقدمة في خدمة الحجاج
حققت عشائر الجوالة بجامعة تبوك مراكز متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1439هـ , حيث حصلت على المركز الأول بين جامعات المملكة واللجان والأندية المشاركة وعددها 48 فريقاً , فيما حصلت على المركز الأول على جميع المشاركين في معسكر منى الجديدة وعددها 27 فريقاً .
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