عشائر الجوالة بجامعة تبوك تحقق مراكز متقدمة في خدمة الحجاج

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حققت عشائر الجوالة بجامعة تبوك مراكز متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1439هـ , حيث حصلت على المركز الأول بين جامعات المملكة واللجان والأندية المشاركة وعددها 48 فريقاً , فيما حصلت على المركز الأول على جميع المشاركين في معسكر منى الجديدة وعددها 27 فريقاً .

وهنأ معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الفريق من خلال تكريمهم يوم أمس في حفل جامعة تبوك الخاص بالطلاب المستجدين .

وعبر قائد فريق عشائر الجوالة نايف الحويطي عن سعادته بحصول الفريق على هذا المركز, مؤكداً أن الفريق وبدعم من جامعة تبوك عكس – بفضل الله – الصورة المشرقة عن عشائر الجوالة بالجامعة من خلال حرصهم الدائم على التميز في خدمة ضيوف الرحمن سواء في موسم الحج أو العمرة وهو امتداداً للجهود المتواصلة خلال الأعوام الماضية.

