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تسليم 18 وحدة سكنية بتونس ممولة بقرض من الصندوق السعودي للتنمية

تسليم 18 وحدة سكنية بتونس ممولة بقرض من الصندوق السعودي للتنمية
http://almnatiq.net/?p=628308
المناطق - واس

احتفت مدينة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة التونسية اليوم ، بتسليم عقود وسندات ملكية 18 مسكناً اجتماعياً لفائدة مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود ، وذلك في إطار قرض ميسر قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 150 مليون دولار يهدف لبناء ما يقارب 4600 وحدة سكنية جماعية (عمارات) وفردية في مختلف ولايات الجمهورية .
وأعرب معالي وزير التجهيز والإسكان التونسي محمد صالح العرفاوي في كلمة خلال المناسبة عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها، مؤكداً أن هذا المشروع الذي سيستفيد منه العديد من المحتاجين من أصحاب الدخل المحدود يترجم الكرم الكبير التي يميز حكومة المملكة وحرصها على الوقوف إلى جانب المحتاجين وضعاف الحال حيثما كانوا .
من جانبه عبر محافظ جندوبة محمد صدقي بوعون عن امتنان أهالي المحافظة على دعم المملكة وتمويلها لهذا المشروع، مشدداً على أن هذه اللفتة الكريمة ليست مستغربة ؛ فكلما تمنت تونس على المملكة شيئاً إلا وجادت بالأكثر .
بدوره هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي ، معرباً عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشاريع التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات الجمهورية ، مشدداً على أن هذه المناسبة تعكس التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية التونسية في شتى المجالات .

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