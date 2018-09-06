مدير جامعة الجوف يصدر جملةً من القرارات الإدارية في وكالات الجامعة والكليات والمراكز والأقسام

أصدر معالي مدير جامعة الجوف أ.د/ إسماعيل البشري جملةً من القرارات الإدارية التي نصت على تكليف واستمرار عدد من القيادات في وكالات الجامعة والكليات والمراكز والأقسام، وجاءت على النحو التالي؛
١/ تكليف الدكتور سالم مبارك العنزي مساعداً لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إضافة إلى عمله عميداً لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
٢/ تكليف الدكتور بندر الشمري مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية إضافة إلى عمله عميداً لعمادة القبول والتسجيل.
٣/ تعيين الدكتور أحمد السفياني وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب.
٤/ تعيين الدكتور فياض العنزي وكيلاً لعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي.
٥/ تكليف الدكتور إبراهيم العيد مديراً لمركز تنمية المهارات.
٦/ تكليف الدكتور عبدالله الهاجوج مشرفاً على وحدة حماية البيئة من التلوث.
٧/ استمرار الدكتورة وفاء السرحاني وكيلة لكلية التربية وعمادة السنة التحضيرية.
٨/ استمرار الدكتورة مها اليزيدي وكيلة لعمادة شؤون الطلاب.
٩/ استمرار الدكتورة نوف الروضان وكيلة لكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية المجتمع بسكاكا.
١٠/ استمرار الدكتورة سهية الشلوي وكيلة لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
١١/ استمرار الدكتورة مريم العنزي وكيلة لكلية العلوم والآداب بالقريات.
١٢/ استمرار الدكتورة سلطانة الرويلي وكيلة لكلية الشريعة والقانون.
١٣/ استمرار الدكتور نامي الشريف رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
١٤/ تكليف الدكتور سعد العنزي رئيساً لقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بالقريات.
١٥/ استمرار الدكتور ذياب الشراري رئيساً لقسم التربية وعلم النفس بكلية العلوم والآداب بالقريات.
نبارك لجميع الزملاء والزميلات مع أصدق الدعوات بالتوفيق والسداد.
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