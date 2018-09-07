‏‫ وظائف إدارية شاغرة للمراتب العليا بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

المناطق - الخرج

تعلن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية ويمكن التقديم عن طريق الموقع الالكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة

https://jobs.psau.edu.sa

وتسجيل كافة المعلومات وإرفاق ( الهوية الوطنية والمؤهل العلمي وبيان الخدمات والخبرات العملية ) وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 1439 هـ ولمدة عشرة أيام .

– مدير عام المشاريع والصيانة م12

– مدير الإدارة القانونية م12

– مدير الإتصالات الإدارية م11

– مصمم برامج أول م11

– مدير إدارة القبول والتسجيل م11

– مدير إدارة الصيانة م11

– مدير إدارة التطوير الإداري م11

– محاسب م11

– مدير وحدة المراجعة الداخلية م11